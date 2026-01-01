Лято 2026 издигна тенденцията за емблематични визии на ново ниво. По-специално, маникюристи от цял ​​свят съобщават, че публикациите им са препълнени с едни и същи заявки: смели и свежи идеи за това какъв може да бъде педикюрът. Затова списание Bright Side посочи 10 цвята за педикюр, които ще бъдат модерни това лято.

Коралов гланц

Този нюанс съчетава топлината на оранжевото с женствено розово. Изглежда зашеметяващо върху загоряла кожа и се съчетава лесно с бял лен и деним.

Неоново омбре

Ярките неонови нюанси безпроблемно се сливат един с друг, създавайки меки отражетия. „Представете си горещо розово, преливащо в оранжево, или електриково жълто, преливащо в лимонено зелено. Смело е, лятно е и изглежда зашеметяващо на снимки със сандали от всякакъв цвят“, уверява изданието.

Перлен завършек

Този цвят е достатъчно семпъл за ежедневно носене, но и достатъчно привличащ вниманието, за да събере погледите край басейна. Независимо дали изберете перлен завършек или фин ефект, тази тенденция изглежда луксозно и непринудено.

Модерен френски педикюр

Вместо традиционната основа в телесен цвят и бял връх, версията за 2026 г. предлага неочаквани комбинации като люляк със сребрист кант или телесен с коралов връх. „Той все още осигурява чистия, полиран завършек, който всички обичат, но със свеж, модерен привкус, който се усеща актуален, а не остарял. Маникюристите го наричат ​​един от най-популярните визии за сезона“, добавя статията.

istock

Облачно бяло

Това меко, ефирно и блестящо бяло замества миналогодишната тенденция за маслено жълто с нещо по-изискано. „Това не е сурово, ярко бяло от предишните сезони; то е по-меко, по-кремообразно и наистина модерно. Само по себе си е шик без усилие, а като основа за ноктопластика е практически перфектно. Приемете го като педикюрен еквивалент на бял ленен комплект“, обяснява Bright Side.

Ягодови отенъци

Те са едни от най-добрите цветови тенденции за лято 2026. Тези богати, вдъхновени от плодове нюанси предлагат топла, наситена енергия, която се съчетава перфектно със слънчевата светлина, което ги прави много по-лесни за носене. Те изглеждат зашеметяващо върху загоряла кожа, допълвайки както ежедневни, така и празнични визии и добавяйки усещане за дълбочина, което понякога липсва на по-ярките летни цветове.

Хромова пудра

Този сезон хром пудрата блести между фини нюанси, създавайки многоизмерен ефект върху пръстите на краката ви. „Тя (тенденцията) изглежда страхотно в хладни сребристи тонове за футуристично усещане или в топли нюанси на залез за по-плажна визия. Така или иначе, това е видът педикюр, който кара хората да се спрат и да се запитат какъв е цветът“, добавя изданието.

Прозрачно сиво

Този нюанс предлага изискана алтернатива на класическото телесно или бяло. Той е семпъл и прави всичко, което носите, да изглежда малко по-скъпо. Той е идеален за тези, които предпочитат неутрални нюанси.

Млечно розово

Някои тенденции идват и си отиват, но млечно розовото остава вечно. „Този ​​прозрачен, едва забележим розов нюанс подчертава естествения вид на ноктите, придавайки им мек, полиран вид, който се съчетава с почти всичко от летния ви гардероб. Маникюристите по целия свят потвърждават, че това е един от най-популярните нюанси за педикюр година след година – и с основание. Това е избор, за който никога няма да съжалявате, когато стоите пред щанда с лакове, което го прави перфектният вариант за тези, които искат да изглеждат изпипани, без да се замислят“, обяснява изданието.

Шамфъстъчено зелено

Това меко, приглушено зелено е някъде между земно и пастелно, подчертавайки свежа, модерна енергия, която се съчетава добре с всичко.