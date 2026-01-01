На крачка от полуфинала на Сезона-Слънце на „Като две капки вода” деветимата звездни участници отново поднесоха истински спектакъл от сцената на обичаното шоу. Вълнуващи и емоционални преобразявания, много танци и смях подариха още един забавен понеделник на зрителите на NOVA.

Първото място заслужи Борис след гласуването в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Певецът вдигна всички на крака с невероятното си превъплъщение в образа на легендарния български актьор Васил Михайлов и едно от най-обичаните и тъжни фолклорни изпълнения на “Руфинка болна легнала”. “Ти изгради образа и го направи много истиснки, аз настръхнах”, сподели Димитър Ковачев - Фънки.

Началото на десетия лайв сложи Алекс Раева с танци и настроение, както повелява денс класиката на Technotronic – “Pump Up The Jam”. Даниел Пеев-Дънди от своя страна представи света на Khaled и разчувства всички с нежната балада “Aicha”. Емилия излезе на сцената като успешната млада изпълнителка Дара Екимова и представи хита ѝ „Дишам”. Симона се сблъска с двойно предизвикателство – мъжки образ и то на една от най-големите рок звезди – Стивън Тайлър. Тя поднесе невероятно изпълнение на вечния хит “I Don’t Want To Miss a Thing”.

Пламена разтърси сцената в Горубляне като колумбийския ураган Шакира и получи аплодисменти за изпълнението на “Objection”. Весела Бабинова облече секси костюма на Михаела Филева и успешно се превърна в поп дивата с парчето “Инкогнито”, докато тя наблюдаваше от първия ред. Виктор се сблъска с магията на операта и влезе в обувките на

легендата Лучано Павароти с арията “Una furtiva lagrima”. За финал Иво Димчев излезе от асансьора с роклята на Тони Бракстън, за да изпълни една от музикалните емблеми на женската увереност и силен характер - “He Wasn't Man Enough”.

Бутонът на късмета отреди на полуфинала на 11 май Весела Бабинова да бъде Енрике Иглесиас, Пламена да изпълни песен на Бионсе, Симона да имитира Лара Фабиан, Дънди да се превъплъти в Бритни Спиърс, Алекс Раева да сложи костюма на Дара, Виктор да влезе в света на Джанет Джаксън, Иво Димчев да пее като Рей Чарлз, Емилия да бъде Софи Маринова, а победителят Борис да се превърне във вокалиста на The Prodigy - Кийт Флинт. Как ще се справят те и кой ще грабне победата в последната вечер в студиото? – разберете на 11 май от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (30.04) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Весела Бабинова. Актрисата ще разкаже за преживяването да бъде част от “Като две капки вода” и с какво то се различава от досегашните ѝ актьорски предизвикателства. Ще сподели какво за нея е най-голямото щастие, кой първи е открил актьорския й талант и кои са най-хубавите моменти в живота ѝ. Не пропускайте десетия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

