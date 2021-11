Певицатаоглави класацията на "Билборд" за сингли с "All Too Well (Taylor's Version)", съобщи сайтът на изданието.Парчето, излязло за първи път през 2012 г., е включено в преиздадения албум "Red (Taylor's Version)". Новата версия на песента беше пусната на 12 ноември заедно с видеоклип. Той е озаглавени е с продължителност от 13 минути.Втората позиция в Хот 100 на "Билборд" е за, която беше начело на подреждането в продължение на четири поредни седмици.С едно място надолу слизатс хита си "Stay" и вече са трети.На четвърта позиция сас "Industry Baby", която отстъпва с едно място спрямо миналата седмица.В първата петица навлиза дуото "Силк соник" с парчето "Smokin Out the Window". Бруно Марс и Андерсън .Паак се изкачват три позиции нагоре.