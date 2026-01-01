Цяла България тази вечер е вперила поглед към сцената във Виена, където се провежда големият финал на Евровизия 2026. България ще бъде представена от DARA с песента Bangaranga, която вече се превърна в една от приятните изненади на конкурса.

Живеещи или пребиваващи извън страната фенове на песенния конкурс могат да проследят големия финал на официалния YouTube канал на „Евровизия“, където събитието е достъпно за международната аудитория. „Евровизия 2026“ се излъчва и по обществените телевизионни канали във всички участващи държави.

За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта WWW.ESC.VOTE, в зависимост от това къде се намирате. Ако сте в участваща държава, инструкции как да гласувате ще бъдат показани на екрана по време на излъчванията. Ако сте в останалата част на света, може да гласувате на WWW.ESC.VOTE.

Освен България, на сцената на големия финал тази вечер ще излязат още участниците от Дания, Германия, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, Хърватия, Великобритания, Франция, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Италия, Норвегия, Румъния и Австрия.

Часове преди финала: България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия“

Часове преди финала България получи наградата за най-добро артистично изпълнение на Евровизия 2026. Това съобщи музикалният продуцент Саня Армутлиева чрез пост във Фейсбук. Тази награда е за невероятния сценичен екип зад DARA и Bangaranaga според коментаторите на участващите държави, пише още Армутлиева.

Преди два дни DARA успя да си осигури място на големия финал след силно представяне на втория полуфинал. Със стабилни вокали, впечатляваща сценография и емоционално присъствие българската певица успя да спечели както зрителите и журито, така и акредитираните журналисти на конкурса.

„Bangaranga“ бързо беше определена като „черния кон“ на тазгодишното издание на „Евровизия“. Трите минути на сцената промениха очакванията и поставиха България сред държавите, които могат да поднесат голямата изненада във финалната вечер.

Освен България, след втория полуфинал място на финала си осигуриха още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. От надпреварата отпаднаха Азербайджан, Люксембург, Швейцария, Латвия и Армения.

След първия полуфинал до финала достигнаха Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. Конкурсът приключи за представителите на Естония, Грузия, Черна гора, Португалия и Сан Марино.

Както всяка година, директно място на финала имат страните от т.нар. „Голяма петорка“, сред които са Франция и Великобритания, както и домакинът Австрия.

Финалът на 70-ото издание на песенния конкурс ще бъде излъчен на живо по Българска национална телевизия от 22:00 часа. От екипа на българската делегация напомнят, че зрителите в България няма да могат да гласуват за родната песен, затова вотът на българите в чужбина ще бъде от особено значение.

Остава големият въпрос – ще донесе ли 2026 година първия триумф за България на сцената на „Евровизия“ и ще успее ли DARA да грабне мечтания стъклен микрофон. Отговорът предстои тази вечер.