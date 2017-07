Спорт до дупка: Хокеен мач продължи ...11 дни (ВИДЕО)

The 11 Day Power Play ends with a final victory lap around the ice pic.twitter.com/FRcnCqqzSO — Mike Arena (@MikeArenaTV) 3 юли 2017 г.

The buzzer has sounded and the 11 Day Power Play is finished. A look at the final minute pic.twitter.com/DRqNz5ANqq — Mike Arena (@MikeArenaTV) 3 юли 2017 г.

11 Day Power Play! Congrats on breaking the record! — Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) 3 юли 2017 г.

.@lesakowski's father at Opening Ceremonies, remembering his late wife, Evelyn, who passed in May 2016. pic.twitter.com/tlGXRI0cJP — 11 Day Power Play (@11DayPowerPlay) 2 юли 2017 г.

40-инапоставихапо продължителност на хокеен мач, който продължи 250 часа и 35 минути.между отборите на "Сините" и "Белите". Целта на този рекорден по продължителност мач е благотворителност. Събраните общо 1,2 млн. долара ще отидат за борба с рака.Срещата се проведе на стадион Harbour Sabre. Отборите играха на четиричасови смени от по седем души (петима на полето, един вратар и една резерва). На всеки час имаше десет минутна пауза за възстановяване на леда.Според правилата след началото на играта. Хокеистите не излязоха от зимната пързалка през всичките дни на мача. Те признаха, че са ужасно уморени, но и много доволни, тъй като са събрали "невероятна сума пари".в срещата бе. За да влязат в Книгата за рекордите на Гинес, организаторите на мача трябва да предоставят пълният видеозапис на целия мач и статистиката от него, която е на 54 страници.До момента рекордът за най-продължителен мач е в Канада. Той е от 2015 г. Срещата е продължила 250 часа, 3 минути и 20 секунди.