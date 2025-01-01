В Австралия избухна скандал след залавянето на легендарен крокодил телевизионна звезда, съобщава "Гардиън". Аборигенското население поиска освобождаването на известен 4-метров крокодил на име Олд Фейтфул, твърдейки, че е бил незаконно задържан от властите в щата Куинсланд.

Представители на аборигенската организация Риниру изразиха възмущение от властите, които според тях са „неправомерно арестували“ животното въз основа на остарели методи за оценка на поведението. „Твърдо вярваме, че Олд Фейтфул е бил жертва на неправомерно задържане“, каза председателят на организацията Елвин Лайъл. Той добави, че тестването с примамка, при което крокодилът е бил провокиран за агресия с барамунди, не може да бъде основание за залавянето му.

Известното влечуго, което участва във филма на Стив Ъруин „Ловецът на крокодили“ през 90-те години на миналия век, в момента се намира в правителствения център в Кернс и се подготвя за прехвърляне във ферма за крокодили. Министерството на околната среда настоява, че крокодилът е бил заловен за безопасността на посетителите на Национален парк Риниру. Влечугото е живеело на популярно място за риболов и е проявявало „тревожно поведение“.

Аборигените вярват, че Олд Фейтфул е започнал да се държи по този начин заради туристите, които са хранили влечугото за снимки. Те настояват за прекратяване на залавянето на крокодили, докато не бъде разработена нова система за консултации с коренното население.