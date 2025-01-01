Според проучване, проведено от професор по психология Джулиан Холт-Лунстад, резултатите от което са публикувани в списание Annual Reviews, хората, които поддържат силни социални взаимоотношения, обикновено живеят по-дълго.

Според друго проучване, социално интегрираните жени дори имат продължителност на живота с 10% по-висока от изолираните жени. Обратно, самотата е известна и с това, че увеличава риска от когнитивен спад и дори „преждевременна смърт“, според в. „Ню Йорк таймс“.

Ако сте интроверт, не се паникьосвайте – това не означава, че вече сте с единия крак в гроба.

Експертите смятат, че всичко, от което се нуждаем, са няколко близки взаимоотношения и дейности, които насърчават контакта с външния свят, за да се възползваме от положителните ефекти върху дълголетието: качеството на връзките е по-важно от техния брой, дори за най-резервираните сред нас.

Не всеки се нуждае от едно и също ниво на социална активност. Въпреки това, нашите взаимоотношения допринасят за нашето здраве и дълголетие по няколко основни начина:

„Те осигуряват емоционална подкрепа, когнитивна стимулация, специално внимание във времена на криза и мотивация за възприемане на по-здравословни навици“, обяснява списанието.

Емоционалната подкрепа, често предоставяна от няколко близки приятели и семейство, играе ключова роля за здравето и е важно да им се доверим.

Липсата на тази емоционална подкрепа подхранва самотата и това чувство може да бъде вредно за здравето ни.

Всъщност, това е източник на стрес, който може да отслаби здравето ни, предизвиквайки например хронично възпаление.

В дългосрочен план това възпаление може да увеличи риска от сериозни заболявания като сърдечни заболявания, рак или деменция.

Ако имате този малък кръг на доверие, това вече е добра първа стъпка. Експертите препоръчват също разширяване на тези взаимодействия отвъд тази малка група, тъй като обменът с непознати или познати допълнително стимулира когнитивните способности.

Неформалните разговори, като тези в супермаркета или в метрото, могат да укрепят психичното здраве.