Да си световно известна поп звезда невинаги е лесно: това сподели певецътнаскоро, след като преждевременно прекрати световното си турне, Wonder: The World Tour. За това пише каналът на Ралица Петровa във vbox7.В емоционална Instagram публикация музикантът разкри, че страда от. „Пея по турнета откакто бях на 15,“ пише той. „Ако съм честен, никога не ми е било лесно да съм далеч от близките и приятелите си. Мислех, че съм готов за ново турне, но се оказа, че греша.“ Добави, че решението да прекрати концертите не било лесно за взимане: „Сърцето ми се къса,“ сподели той. „Но след като дискутирахме с доктора и екипа ми, решихме, че засега трябва да се фокусирам на първо място върху менталното си здраве.“Турнето Wonder: The World Tour е пето за певеца и бе планирано да протече между 2022 и 2023, обхващайки. След първите няколко представления в Щатите обаче, Шон обяви, че отлага датите за следващите три седмици. Не е ясно кога тези концерти ще бъдат наваксани, нито дали това ще повлияе на европейската част на турнето (насрочена за 2023). Инцидентът не е първи подобен за Шон: в документалния филм за живота му In Wonder от 2021 година той разкри, че стопирал предишното си турне заради подобни проблеми. Поводът тогава било заболяване на гласните му струни, но причината за него била същата – преумора.И докато звездата се опитва да се възстанови, феновете и звездните му приятели показват своята подкрепа в Instagram. „Гордея се с теб,“ коментира певецът Анди Грамър. Дизайнерът Томи Хилфигер се съгласява: „Грижата за себе си е важна, тук сме, за да те подкрепим!“