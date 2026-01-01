Канадската певица Селин Дион обяви завръщането си с нова песен – баладата Dansons („Да танцуваме“), написана от нейния любим автор и композитор Жан-Жак Голдман, информира АФП.

„Да летим, да танцуваме…Тъй като светът вече не се върти както трябва“, пее 58-годишната звезда от Квебек.

В песента тя възхвалява борбеността и устойчивостта пред световния хаос, в съответствие и с проблемите си със здравето.

Дион, която е продала 260 милиона албума, според звукозаписната ѝ компания, обяви на 30 март своето завръщане на сцената след шест години далеч от публиката заради пандемията от КОВИД-19 и здравословни проблеми. Тя ще изнесе 16 концерта в Париж в зала La Dѐfense Arena, за които билетите са разпродадени.

Селин Дион получава баладата Dansons от Жан-Жак Голдман още през 2020 г., но я записва тази година, съобщават от „Сони", цитирани от АФП. Преди няколко дни бе организирано представяне на сингъла пред няколко медии, включително АФП, при условие на конфиденциалност.

„Беше 2020 г. – светът спираше, а хората танцуваха, затворени в домовете си“, разказа Жан-Жак Голдман в разпространено съобщение. „Шест години по-късно вече няма вирус, но няма никаква нужда да се променя и дума, светът не се върти както трябва, а ние пак танцуваме „над бездните“, допълва той, цитиран от АФП.