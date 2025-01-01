Проучване, публикувано в списание Food & Function (F&F), установи, че редовната консумация на пълнозърнести храни помага за поддържане на по-високи когнитивни показатели и намаляване на риска от свързан с възрастта спад на паметта при хора на средна и по-възрастна възраст.

Анализът обхваща повече от 5000 души със средна възраст 64 години. Изследователи от Чунцин и Пекин са сравнили техните данни с резултатите от тестове за внимание, памет и умствена скорост. Оказа се, че участниците, които консумират повече пълнозърнести храни (около 75 грама на ден), се представят по-добре на всички когнитивни тестове и са с 18% по-малко склонни да изпитат леки когнитивни нарушения. Връзката между консумацията на пълнозърнести храни и подобрената вербална памет и концентрация е особено силна. Учените отдават този ефект на високото съдържание на фибри, витамини от група В, магнезий и антиоксиданти в зърнените храни, които насърчават съдовото здраве и защитават невроните.

Авторите подчертават, че дори малко увеличение на пълнозърнестите храни в диетата може да бъде лесен начин за поддържане на паметта и умствената яснота в напреднала възраст. Преди това бе доказано, че пълнозърнестите и обогатените рафинирани храни насърчават метаболитното здраве и намаляват риска от затлъстяване.