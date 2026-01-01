Той съдържа повече фибри и хранителни вещества от рафинираните сортове, пише диетоложката Линдзи ДеСото на страниците на Health. Тя обясни ползите за здравето от пълнозърнестия пшеничен хляб.

Може да подобри здравето на червата

Според USDA една средна филия пълнозърнест пшеничен хляб съдържа около 2,7 грама фибри или около 10% от дневната стойност. Според автора, фибрите помагат за придвижването на храната през храносмилателния тракт, осигурявайки редовно изхождане. „Ако имате проблеми с изхождането, добавянето на повече храни, богати на фибри, като пшеничен хляб, може да помогне“, пише диетологът. Тя обясни, че фибрите също така подхранват полезните бактерии в червата, които помагат за разграждането на храната, поддържат имунната система и дори играят роля в настроението и здравето на мозъка.

Може да стабилизира кръвната захар

Пълнозърнестият пшеничен хляб може да помогне за контролиране на нивата на кръвната захар, за разлика от рафинираните бели сортове. Според ДеСото, фибрите забавят скоростта, с която тялото разгражда и абсорбира въглехидратите, което помага за предотвратяване на бързото покачване на кръвната захар след хранене и поддържа по-стабилни нива. В проучване от 2021 г., публикувано в списанието „Корейското общество за хранителни науки и хранене“, хора с диабет тип 2, които са яли пълнозърнест хляб ежедневно в продължение на 12 седмици, са имали подобрени нива на кръвната захар. „Консумацията на повече фибри може също да помогне за намаляване на риска от развитие на диабет тип 2. Някои проучвания показват, че фибрите поддържат здравословните чревни бактерии и други съединения, участващи в контрола на кръвната захар“, отбелязва авторката.

Осигурява здравословна доза хранителни вещества

Пшеничният хляб съдържа не само фибри, но и хранителни вещества, от които тялото ви се нуждае, въпреки че точните количества могат да варират в зависимост от вида. Както обясни диетологът, той съдържа витамини от група В: тиамин, ниацин и фолат. Те помагат за превръщането на храната в енергия. Хлябът съдържа също магнезий и фосфор, които са полезни за мускулите и костите. Съдържа също желязо, което помага за пренасянето на кислород в кръвта, и селен, антиоксидант, който поддържа имунитета.

Поддържа чувството за ситост по-дълго

Храните с фибри могат да ви помогнат да се чувствате сити по-дълго след хранене, казва ДеСото. Чрез забавяне на храносмилането, обяснява тя, пшеничният хляб може да улесни контрола на апетита ви. В проучване от 2025 г., публикувано в European Journal of Nutrition, хората, които консумират повече пълнозърнести храни, са качвали по-малко тегло с течение на времето. Тези, които са яли повече рафинирани зърнени храни, са качвали повече килограми.

Намалява възпалението

Пълнозърнестите храни, включително пълнозърнестият хляб, помагат за намаляване на възпалението в тялото, казва експертката, позовавайки се на проучване от 2022 г., публикувано в списание Nutrients. Това вероятно се дължи на техните фибри и антиоксидантни съединения. „Хроничното възпаление е свързано с много заболявания, включително сърдечни заболявания и диабет тип 2. Някои проучвания показват, че консумацията на повече пълнозърнести храни може да помогне за понижаване на маркерите за възпаление и да намали този риск“, се казва в статията.

Може да подобри здравето на сърцето

Диетоложката обясни, че фибрите в пълнозърнестия хляб могат да помогнат за понижаване на „лошия“ холестерол. „По-ниските нива на холестерол допринасят за намален риск от сърдечни заболявания. Пълнозърнестите храни могат също да поддържат здравословно кръвно налягане и нива на кръвната захар, които са важни за здравето на сърцето“, казва тя.

Как да изберем най-здравословния пшеничен хляб Както отбеляза Де Сото, някои видове хляб се приготвят с рафинирано брашно и може да съдържат много малко пълнозърнесто брашно. Това означава, че са с ниско съдържание на фибри и хранителни вещества. За да извлечете максимална полза от хляба, изберете такъв, в който пълнозърнестото брашно е посочено на първо място в списъка със съставки. Трябва също да обърнете внимание на съдържанието на натрий: продукт със значително съдържание на сол може да бъде вреден за вашето здраве.