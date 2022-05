Боб Дилън продаде целия си музикален каталог на Sony Music

Компанията „Хипнозис“ купи музикалния каталог на Ленард Коен

Музикалният каталог на британската рок група Pink Floyd е обект на битка между компаниите “Уорнър мюзик” и Би Ем Джи, предаде Франс прес, като цитира в. “Файненшъл таймс”.Споразумение за правата върху творчеството на бандата може потенциално да, казват източници на изданието, които са добре запознати с преговорите. Не е изключено дори даот "Сони мюзик", достигайки рекордните 550 милиона щатски долара според американски медии, добавя "Файненшъл таймс".Британската рок група реализира едни от най-големите продажби в музикалната история. "Money", "Wish you were here" или "Comfortably numb" са продадени в 250 милиона копия по целия свят, сочат данни на сайта bestsellingalbums.org.Напоследък. Сред изпълнителите, които се разделиха с правата върху творчеството си, са Дейвид Боуи, Боб Дилан, Стинг, Тина Търнър. За тях бяха платени стотици милиона щатски долара, отбелязва Франс прес.