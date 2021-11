Парис Хилтън иска от гостите на сватбата си подаръци за баснословни суми

The bride wore Oscar. @ParisHilton married @CarterReum in a loving ceremony at her Grandfather’s former Bel Air estate. She wore a custom Oscar de la Renta thread work pressed flower ballgown and veil, which was crafted and hand-embroidered by eight modistes over 1,400 hours. pic.twitter.com/TJDFQBdC5T — Oscar de la Renta (@OscardelaRenta) November 12, 2021

Риалити звездата и богатата наследница Парис Хилтън се омъжи за предприемача Картър Реум в имението на Бел Ер на покойния й дядо.„Като малко момиче винаги си казвах, че ще се омъжа в бившето имение на дядо“, заяви Хилтън. „Представих си как ще направя моята приказна сватба тук и е невероятно, че всъщност се сбъдна. Това имение ми връща толкова много спомени и за мен означава толкова много да бъда тук, заобиколена от семейството и всички мои близки в този ден”.На 11 ноември булката каза заветното "Да" и тръгна по общ път с Реум на фона на песента „Can’t Help Falling in Love“. Тя бе облечена в рокля на Oscar de la Renta, за която бяха необходими месеци, за да стане така, както Хилтън желае да изглежда в специалния й ден.След като бяха обявени за съпруг и съпруга, гостите се събраха на вечеря, където Деми Ловато изпя „I Will Always Love You“. А първият танц на младоженците беше на песента на Бруно Марс „Just the Way You Are“.Парис и Картър съобщиха за годежа си през февруари, малко повече от година, след като започна връзката им.