Индийски астрономи са открили нова симбиотична звезда TCP J1822, която представлява двойна система със сложен спектър, генериращ изригвания. Откритието е описано в статия, публикувана в списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).



Симбиотичните звезди, които са двойни системи с тясно взаимодействащи си спътници, показват резки, епизодични промени в емисионните спектри, защото единият спътник е много гореща и малка звезда, а другият е хладен гигант.



TCP J1822 се намира на около 26 000 светлинни години от Земята и е открита на 19 май 2021 г. по време на избухване. Смята се, че избухването е започнало на 13-16 май, като е достигнало първия си максимум около пет дни по-късно, последван от десетдневно леко намаляване на светимостта с 0,5 звездна величина. Последвалите наблюдения показаха, че системата проявява дългосрочна променливост, като в спектъра ѝ има силни линии на неутрален водород и двойно йонизирана линия на кислород.



Новите наблюдения са извършени с помощта на хималайския телескоп "Чандра". Оказа се, че в оптичния спектър на TCP J1822 има линии от серията на Балмер (спектрална серия на водородния атом), O I, He I, както и линии от значително възбудени атоми, което недвусмислено потвърждава симбиотичния характер на системата.