Израелската компания "Израел Уепън Индъстрис" (ИУИ) представи "Арбел" – компютъризирана система за управление на огъня, предназначена да превръща стандартни пушки AR-15 и M4 в оръжия за ефективна борба с малки, бързо движещи се дронове, съобщи агенция ТПС.

Системата е разработена в Кирят Гат и има за цел да отговори на нарастващата заплаха от евтини дронове, използвани за разузнаване, контрабанда и атаки с експлозиви – заплаха, която все по-често поставя пехотните части пред сериозни предизвикателства.

"Когато става дума за дронове, времето е решаващо. "Арбел" управлява това време вместо стрелеца“, заяви Адам Фрейзър, главен продуктов мениджър в ИУИ, цитиран от израелски медии.

"Арбел" представлява решение, при което електроника, сензори и изкуствен интелект са интегрирани директно в стандартното огнестрелно оръжие. При натискане на спусъка първият изстрел се произвежда механично, а последващите се контролират от системата, която анализира микродвиженията на оръжието и стрелеца и освобождава изстрел само в момент с максимална вероятност за попадение, отбелязва ТПС.

По данни на компанията системата позволява прехващане на дронове на разстояние до около 450 метра през деня и около 250 метра през нощта. "Арбел" е съвместима с различни видове оптика, включително механични мерници, точкови прицели, термовизионни и нощни системи, без да изисква промяна в стандартната конфигурация на оръжието.

ИУИ посочва, че системата преодолява ограниченията на други методи за борба с дронове, като радиочестотно заглушаване или използване на скъпи ракетни прехващачи. Според Фрейзър "Арбел" намалява цената на прехващането от хиляди долари до стойността на няколко патрона.

Интересът към системата нараства след засиленото използване на дронове в съвременни конфликти, включително в Украйна и Близкия изток. От ИУИ съобщават, че "Арбел" вече е била използвана в бойни условия и че между 10 и 15 европейски държави са били в различни етапи на внедряване на системата до края на 2025 г., като се очаква разпространението ѝ да се разшири през тази година.