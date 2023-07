Норвежка алпинисткаи нейният водачотпоставиха нов рекорд, като изкачиха 14-те най-високи върхове в света за 92 дни, съобщи АП, позовавайки се на пакистанска служба по алпинизъм.изкачиха върха К2 в планината Каракорум на китайско-пакистанската граница, считан за един от най-опасните за изкачване. Всички 14 върхове, които двамата покориха, са високи над 8000 метра, каза Карар Хайдри, секретар на Пакистанския алпийски клуб.Предишният рекордьор – роденият вбритански гражданин, изкачи 14-те върха за 189 дни през 2019 г.Друг рекорд също беше поставен, когато 17-годишният непалец шерпасе превърна в най-младия алпинист в света, изкачил К2. Неговото постижение е отделно от това на Харила и Тенджен. Тримата алпинисти са част от 20-членната група, която стигна до най-високата точка на K2. Групата вече е на път към базовия лагер, където ги очаква празнично посрещане.

