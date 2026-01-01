Състезателката по смесени бойни изкуства (MMA) Дакота Дичева е новата звезда в Instagram, пише американската версия на таблоида The Sun. Изданието публикува пост на Дичева в социалната мрежа, в който тя позира в черна рокля и отбелязва, че феновете й я засипват с комплименти за красотата.



Дакота Дичева е състезател по ММА от Великобритания, като баща й е българинът Иво Дичев, родом от Самоков. От малка Дакота започва да тренира бойни изкуства и става шампион по муай-тай на Острова. Има редица титли в този спорт, избирана е и за спортист на годината в анкетата на в. Дейли Мирър.

в смесените бойни изкуства и от тогава няма загуба във всичките си 15 мача.и става първата шампионка в категория "муха“.Спортистката с български корени бързо набира популярност и в социалните мрежи, като в Instagramй са