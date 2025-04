След пътуването до Украйна принц Хари беше посрещнат като кралска особа от Меган Маркъл, а децата му получиха гурме изненада, която скоро няма да забравят.

Когато татко се връща от пътуване, не го прави с празни ръце! Меган Маркъл отпразнува завръщането на принц Хари в САЩ с 5-звезден брънч и уютна атмосфера. Менюто? Палачинки, плодове, бъркани яйца... и торта като никоя друга.

Меган сподели кратко видео, в което се вижда как малките ръчички на Арчи и Лилибет си помагат с това, което изглежда е вкусен десерт. В текста към видеото херцогинята на Съсекс написа: „специалният подарък, който татко донесе от Украйна“. Това беше прост, но трогателен жест, който накара феновете на двойката да се разтопят. Що се отнася до децата, те побързаха да опитат от подаръка от татко. Сладка атмосфера и нежно събиране - достатъчно, за да се прекратят всякакви слухове за напрежение в двойката?

#PrinceHarry's wife, #Meghan Markle, shared a photo of a paska, a traditional #Ukrainian #Easter bread, on her Instagram.



Yulia Svyrydenko, First Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Ukraine, said that during Prince Harry's visit to #Ukraine, he received a gift from… pic.twitter.com/ILasaSQFub