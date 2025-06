В Япония младо мече се появи на самолетна писта и предизвика истински хаос. Не по-малко от 16 полета трябваше да бъдат отменени заради посещенията му.

Първоначално служителите на летището се опитали сами да хванат неканения гост, но мечето избягало в гората. Няколко часа по-късно то отново се появило, след което летището трябвало да бъде временно затворено.

Officials at a small airport in northern Japan conducted a low-speed car chase Thursday to thwart a security risk: a small black bear.



Twelve flights were canceled as airport employees chased the bear around the runway, a Yamagata airport official said. https://t.co/YpSZqHS2fk pic.twitter.com/uKaeQQHzRm