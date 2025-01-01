Бивша ловна хижа, принадлежала на Николае Чаушеску, се продава на търг от Romania Sotheby’s International Realty, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. Организаторът на събитието е определил начална цена от почти един милион евро, съобщават местните медии.

Построена през 1985 г. по искане на комунистическия диктатор, който е бил запален по лова, хижата се намира в Гура Сириулуй в окръг Бузъу, на около час от град Брашов.

Тя е с обща площ от 41 198 квадратни метра, от които 1821 квадратни метра застроена площ. Достъпът е по горски път с дължина приблизително четири километра.

През последните десетилетия имотът е претърпял обширен процес на реставрация, разширяване и модернизация, като същевременно са запазени елементи, отразяващи историята на мястото.

Хижата разполага с открит плувен басейн, тенис корт с нощно осветление, градини, фитнес зона, беседка, панорамни тераси и детска площадка. До нея може да се стигне и с хеликоптер, тъй като поляна на имота е предназначена за кацане и това позволява бърз достъп от градове като Букурещ, Брашов или Сибиу.