Властите на село Долтън, в щата Илинойс, купиха за 375 000 долара къщата, в която е живял като дете папа Лъв XIV, съобщи „Чикаго сънтаймс“.

Планира се малката двуетажна тухлена постройка да стане официална световна туристическа дестинация. I went to see Pope Leo XIV house he grew up in on 212 East 141st Place in Dolton, Illinois. Many Catholics of all stripes came over to visit and get themselves photographed. #popeleoxiv #romancatholicism #catholicism pic.twitter.com/B3mqAKA9yx — Saint Bede the Venerable (@SaintBede323) May 29, 2025

Следващата стъпка на южното предградие на Чикаго е да постави врата на имота, след което да получи статут на национална историческа забележителност за къщата, отбеляза говорителят на селото Накита Клауд.

The Village of Dolton has closed on the purchase of Pope Leo XIV’s childhood home.



READ MORE: https://t.co/RynXMXnZia pic.twitter.com/PugIYUzVyi — WGN TV News (@WGNNews) July 10, 2025



Домът вече привлича посетители от цялата страна, след като през май тази година Робърт Превост бе избран за първия папа, роден в САЩ.

The current owners of the childhood home of Pope Leo XIV are hoping to sell the house to the highest bidder. The village of Dolton, Illinois, however, has stepped in to buy the modest house. @DavidMuir reports. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/02xydQ7a6N — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 22, 2025

Папа Лъв XIV изпрати първото си послание в социалните мрежи

„Тази възможност не би могла да дойде в по-подходящ момент“, заяви Клауд. „И е точно това, което заявяваме, че Долтън е нова общност и ние искаме да гледаме напред, за да ѝ донесем позитиви“.

Превост е роден в Чикаго и е отраснал в южното му предградие, след като родителите му купуват новата къща с площ от 111 квадратни метра през 1949 г. За нея те плащат ипотека от 42 долара месечно.

Постройката е предложена за продажба от предишния си собственик, но бързо е свалена от пазара след избирането на папа Лъв XIV.