Програмата по часове завече е факт.

Община Бургас

Ще има допълнителни автобусни курсове в Бургас за Spice music festival

На Пристанище Бургас вратите отварят в 17:00 часа. Старт на музикалното парти ще даде DJ Dian Solo, след него на сцената се качватЛюбими хитове нафеновете ще могат да чуят в 19:45 часа.

Община Бургас

Швейцарският певец, композитор, диджей, музикален продуцент и танцьор DJ Bobo ще излезе пред бургаските фенове в 21.30 часа, а белгийската денс група Sylver е подготвила сет за много танци.

Община Бургас