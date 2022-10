Международен екип от учени, ръководен от университета в Бристол, откри доказателства за консумацията на мляко от възрастни още през най-ранната каменна ера, датираща от ранния неолит, преди около 7400 години. Това се съобщава в статия, публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



Изследователите директно датирали следи от млечна мазнина, запазени по стените на древни глинени съдове, направени в Централна Европа няколко хилядолетия пр.н.е. За да направят това, те прибягнаха до наскоро разработен подход за радиовъглеродно датиране, базиран на измерване на съотношението на въглерод-13 и въглерод-12 изотопи, съдържащи се в пречистени молекули на мастни киселини. Анализирани са общо 4300 глинени съда от 70 селища на древни фермери, принадлежащи към неолитната линеарна керамична култура. Само 65 процента от археологическите обекти са открили керамични съдове с остатъци от млечна мазнина. Това показва, че макар консумацията на мляко да е ставала обичайна, тя не е била универсално приета от първите фермери. В резултат на анализа са получени 27 радиовъглеродни дати, съответстващи на използването на мляко през 4 век пр.н.е. Горе-долу по това време, в средата на VI хилядолетие пр.н.е., започват да се появяват най-ранните селища с линеарна керамична култура. Така практиката да се използва млякото като продукт от животински произход пристига в



Централна Европа, във Франция, Холандия, Северозападна Германия и Полша заедно с първите заселници. Това ни позволява да отхвърлим версията, че употребата на мляко е възприето постепенно в по-късен момент.