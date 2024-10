Google News Showcase

Instagram

през която може да видим много неща -", пише Том Паркър Боулс в деветата си издадена книга, кръстена "Готвенето и Короната: кралски рецепти от кралица Виктория до крал Чарлз Трети" (Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III).Книгата на, който ена, излезе преди дни и съдържа 100 рецепти, приготвяни в британския кралски двор в последните векове.Сред тях е ина ястие, с което самият Том Паркър е израснал -. Най-често тя я е приготвяла за обяд, макар че Том припомня, че крал Чарлз е известен с това, че не обядва. Ето и рецептата, публикувана и на сайта на People.► 6 чаши домашен пилешки бульон;► 1 средно голям картоф, нарязан на кубчета;► 2 обезкостени пилешки бутчета без кожа, нарязани на дребно;► 1 голям морков, нарязан на кубчета;► 1 голям стрък целина, нарязан на кубчета;► 4 чаши накълцано на дребно савойско зеле;► сокът от един лимон;► сол;► черен пипер;► лют сос (по желание);► накълцани пресни зеленчуци за сервиране (по желание);► настърган пармезан за сервиране.след което намаляваме температурата и варим около 15 минути. Добавяме картофите, пилето, моркова и целината и оставяме да къкри на средно ниска температура, като разбъркваме от време на време, докато зеленчуците и месото се сварят. Добавяме зелето и оставяме още около минута да ври, докато и то омекне.Сваляме от огъня ипо желание. Сервираме пилешката супа в купички, като поръсваме с пармезан и пресни зеленчуци.