Червеният килим беше разпънат за, една от най-старите и най-аплодирани церемонии във филмовата индустрия. Това е нощ на блясък, артистичност и противоречия, докато някои от най-големите филми в Съединените щати и по света се състезават за златните статуетки, известни катоПровеждайки се в Лос Анджелис, Калифорния, тазгодишната церемония по връчването на наградите "Оскар" ще изправят боксофис съперницитеедин срещу друг в надпреварата за най-добър филм. Докато "Опенхаймър" е ранен фаворит за победата, други категории са по-трудни за прогнозиране, например в двете категории за най-добър актьор и актриса.

И тъй катобушува вече шести месец, се очаква протести и политика също да заемат място на годишното награждаване.Ето какво трябва да знаете за тазгодишните ОскариВъпреки че Оскарите се превърнаха в синоним на блясък и стил, техният произход е бил сравнително скромен. Това е станало през май 1929 г. и тълпа от знаменитости с черни вратовръзки се събрала в хотел Рузвелт в Холивуд за първата церемония по връчването на наградите "Оскар". Билетите били само $5. Холивудският сърцеразбивач Дъглас Феърбанкс бил домакин на събитието, което продължило общо 15 минути – далеч от днешното време за изпълнение от повече от три часа. Оскарите се родили на върха на сеизмична промяна в Холивуд: появата на звукови филми. Един от филмите, номинирани на тази първа церемония, бил "Джаз певецът" от 1927 г.Прякорът на емблематичната златна статуетка "Оскар" става широко използван през 1934 г. Произходът на името остава неясен, но една популярна история приписва псевдонима на бъдещ изпълнителен директор на Академията Маргарет Херик. Съобщава се, че тя забеляза, че статуетката прилича на чичо й Оскар, и така наградите се сдобили с името си.

На първата церемония по раздаването на Оскарите през 1929 г. е имало само 12 категории, плюс две специални награди. Но този брой пада до седем още на следващата година. Тези първоначални категории включват награди за най-добър актьор, най-добра актриса, арт режисура и изключителен филм. Категорията за режисура била разделена на две: една за комедия и друга за драма. В днешно време има 24 редовни категории в допълнение към няколко специални категории, които не се присъждат всяка година. Но има само една категория за най-добър режисьор, за разлика от 1929 г.За да има право да бъде номиниран, филмът трябва да бъде показан в комерсиален театър в окръг Лос Анджелис през календарната година. Това означава, че цели 321 игрални филма са били допустими през 2023 г. в две дузини категории. Членовете на Академията участват в първоначално гласуване за определяне на номинираните въз основа на тяхната конкретна индустрия. След като номинираните бъдат избрани, всички членове на Академията с гласуване избират победителите. Приблизително има 10 500 членове, като близо 9 500 имат право на глас.

Несъмнено за челното място ще се борят "Барби" и "Опенхаймер", които получиха псевдоним Барбенхаймер. Двата блокбъстъра излязоха в един и същи ден през юли. "Опенхаймър" е с 13 номинации на "Оскарите", а "Барби" с 8. "Опенхаймер", - завладяващият биографичен филм за ядрения физик Робърт Опенхаймер, се очаква да доминира в категории като най-добър филм и най-добър режисьор, като потенциално ще донесе дългоочакваната победа на режисьора Кристофър Нолан.

"Барби" пък беше най-касовият филм за годината, събрал повече от 1,4 милиарда долара в световен мащаб. Но въпреки че получи одобрение за категории като най-добър филм и най-добър актьор в поддържаща роля, беше пренебрегнат в номинациите за най-добра актриса и най-добър режисьор.

Легендарният режисьор Мартин Скорсезе също е фаворит в тазгодишната надпревара с "Killers of the Flower Moon" - филм, базиран на историята от реалния живот на убийствен поход, насочен към нацията Osage през 20-те години на миналия век. Друг автор Йоргос Лантимос също се завръща в надпреварата с "Poor Things", вдъхновена от феминизма приказка за Франкенщайн със стиймпънк естетика. "Poor Things" получи 11 номинации, а "Killers of the Flower Moon" - 10.