Закуската е най-важното хранене за деня, особено за учениците, които имат нужда от енергия и концентрация за учебните часове. Добрата закуска не само осигурява хранителни вещества, но и подобрява вниманието, паметта и настроението през целия ден.

Една лесна и вкусна идея за училищна закуска е йогурт с плодове и овесени ядки.

За приготвянето ѝ са нужни:

150–200 г натурален или нискомаслен йогурт

2–3 супени лъжици овесени ядки

½ нарязан банан или шепа сезонни плодове

Малко мед или канела за сладост

Просто смесете йогурта с овесените ядки, добавете нарязаните плодове и поръсете с малко мед или канела. Вкусната закуска е готова за няколко минути и може да се сложи в стъклен или пластмасов контейнер за лесно пренасяне до училище.

Тази комбинация осигурява протеини, фибри и витамини, които подпомагат мозъчната дейност и задържат чувството за ситост до следващото хранене. Освен това е бърза за приготвяне, не изисква готвене и се харесва на повечето деца.

За разнообразие може да се добавят ядки, сушени плодове или малко кокосови стърготини. Така всяка сутрин закуската ще бъде различна, но винаги здравословна и енергизираща.

Пълнозърнести сандвичи с авокадо и яйце

iStock

Тази закуска е богата на протеини и здравословни мазнини, които дават енергия за дълго време. Необходими са:

2 филии пълнозърнест хляб

½ авокадо, намачкано с вилица

1 сварено яйце, нарязано на филийки

Малко сол и черен пипер

Намажете авокадото върху филиите хляб, добавете яйцето и овкусете с подправки. Сандвичът може да се опакова и вземе в училище, без да губи свежестта си.

Плодово-овесени енергийни топчета

Това е сладка и здравословна алтернатива на бисквитите или шоколада, подходяща за междучасие. Необходими са:

1 чаша овесени ядки

½ чаша фъстъчено масло или бадемово масло

2–3 супени лъжици мед

½ чаша нарязани сушени плодове (кайсии, стафиди, червени боровинки)

Смесете всички съставки, оформете малки топчета и ги оставете в хладилник за около 30 минути. Готовите енергийни топчета могат да се вземат в кутия за училище и осигуряват здравословен и бърз източник на енергия.