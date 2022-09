Вярно е, че яйцата съдържат големи количества холестерол. Също така е вярно, че високите нива на холестерол в кръвта увеличават риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Но опасно ли е да ядем много яйца? Ето какво казват лекарите:



Холестеролът играе жизненоважна роля за функционирането на клетките. Черният дроб произвежда необходимото ниво на холестерол, за да функционира тялото ни, но веществото може да бъде въведено и чрез консумация на продукти от животински произход.



Издание Eat this, not that! пише, че последните научни доказателства сочат, че консумацията на яйца не влияе върху нивата на серумния холестерол.



Като цяло учените не са открили доказателства, че хранителният холестерол играе роля в развитието на сърдечно-съдови заболявания. Проучване не показва увеличение на риска от заболяване сред здрави хора, които ядат яйце всеки ден.



В крайна сметка, ако нямате сърдечно заболяване и ядете здравословно - плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, не трябва да се страхувате да хапвате яйца. Но здравните експерти продължават да съветват свеждането на холестерола в храната до минимум. Диетата ни вече е богата на наситени мазнини, а те имат по-голям ефект върху повишаването на "лошия" холестерол, смятат експертите.



Ако вече имате сърдечно заболяване, тогава трябва да говорите с вашия лекар относно диетата ви.