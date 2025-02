Детското предаване “Пепа Пиг” разкри голяма семейна новина - Мама Пиг е бременна. Това предаде Daily Mail.

Мама Пиг и Татко Пиг вече имат две рожби - четиригодишната Пепа и двегодишния Джордж.

Peppa Pig's mother Mummy Pig announces that she is pregnant with her third child. pic.twitter.com/NnWEihKwEX

Появявайки се от дома си в “Пепа Таун”, Мама Пиг беше на път да сподели голямата новина, когато беше прекъсната от най-голямото си дете, Пепа, която развълнувано извика: “Мамо, мамо, показват те по телевизията, ела да видиш!”

След краткото прекъсване Мама Пиг беше готова с новината си.

“Радвам се да споделя, че нашето семейство ще стане още по-голямо, защото очакваме още едно бебе!”– съобщи тя, преди камерата да се отдръпне и да разкрие нейното бременно коремче.

Anyone that missed this on Good Morning Britain, Mummy pig has some important news! Make sure to share with your kids when they get home from school 😂🤦🏻‍♀️



I feel like I need to call school and leave a message for Ivy-May 😅🤣 #peppapig pic.twitter.com/dWnK44A8Y5