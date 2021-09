спечелиха водещите отличия на, предадоха световните информационни агенции.Завърналият се на сценатаполучи отличието за, а рапърътвзе наградата зас "Montero (Call Me By Your Name)".грабна отличието за най-добър нов изпълнител, както и за песен на годината с "".получи и приза за най-добра песен в категория поп с "Peaches". В категория рок бе отличенза "Last Train Home".Хитът на"Leave The Door Open" е най-доброто ер енд би изпълнение на годината, а в категорията хип-хоп отличието взе "Franchise" на Травис Скот в сътрудничество с Янг Тъг и Ем Ай Ей.. Тя спечели и за сингъл на годината в този жанр с "Butter".Отличието заотиде при Доджа Кет и нео соул изпълнителката Сиза за "Kiss Me More".беше проведена в центъра "Бърклис" в Ню Йорк, а рапъркатабеше водеща., който имаше най-много номинации, откри церемонията с енергично изпълнение, като се появи от тавана на центъра "Бърклис". Той се присъедини към Кид Ларой за изпълнението на съвместния им хит "Stay". След това изпя и сингъла си "Ghost".Джъстин Бийбър не се беше качвал на сцената на видео музикалните награди на MTV от 2015 г. Шест години по-късно се завърна шеметно.Статуетката наза най-добра песен ѝ беше връчена от. "Това е най-вълшебният момент в живота ми", заяви младата изпълнителка.отбелязаха 40-годишнината на телевизионния канал, като шоуто беше комбинация от изпълнения на звезди като Синди Лоупър и Мадона с песни на млади творци като Оливия Родриго, Камила Кабейо и Клои.От сценатазаяви пред крещящата тълпа в залата: "Казваха, че няма да продължим. Но все още сме тук".В "Бърклис" хитовете си изпълниха ощеи други.Групата "", която също изпя свои песни, получи наградата "". Тя е признание за "изпълнител или група, които със забележителна кариера и трайно въздействие са запазили уникално ниво на глобален успех в музиката и извън нея".Церемонията на видео музикалните награди на MTV беше с публика. Миналата година тя преминазаради пандемията от новия