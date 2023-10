Концерт на Тейлър Суифт предизвика земетресение

Филмът, документиращ турнето на- "Taylor Swift: The Eras Tour", дебютира на първо място в бокс-офиса на Северна Америка за уикенда, съобщиха световните осведомителни агенции.Лентата дебютира сТова е рекорд за концертен филм. През 2011 г. концертният филм, посветен на Джъстин Бийбър - "Justin Bieber: Never Say Never", дебютира със 73 млн. щатски долара.Филмът за турнето на Тейлър Суифт може да се превърне и вЗасега първото място се заема от "Жокера" с 96,2 млн. щатски долара през 2019 г.Филмът за турнето "Eras" е и единствен по рода си дистрибуторски експеримент. Лентата дебютира в четвъртък в 3855 кинозали в Северна Америка. Премиерата донесе 30 млн. щатски долара приходи. Това е второ място след приходите на "Жокера" - 39,3 млн., в първия ден на прожекциите. "Това са феноменални числа, безпрецедентно е концертен филм да бъде представен в стила на блокбастърите", коментира медийният анализатор Пол Дергарабедян.Тейлър Суифт е продуцент на филма, а сделката за дистрибутирането му е сключена директно с компанията "Ей Ем Си", която е най-голямата подобна в САЩ.ПевицатаПодобнаФилмът, документиращ турнето й "Renaissance" - "Renaissance: A Film By Beyonce", ще дебютира на 1 декември.позираха заедно на премиерата на филма "The Eras Tour" по-рано тази седмица в Лос Анджелис, което е необходима доза блясък след повече от 90 дни стачка на актьорите.Режисьор на филма е Сам Ренч.На второ място "Екзорсистът: Вярващият" с 11 млн. щатски долара, следван от "Пес патрул: Супер филмът" със 7 млн. щатски долара, "Убийствен пъзел X" с 5,7 млн. щатски долара. На пето място е "Създателят" ("The Creator") с 4,3 млн. щатски долара приходи.