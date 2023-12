Една от най-популярните тенденции сред храните за годината в САЩ е убе – лилавият картоф, чийто произход е от Филипините, предадоха Voice of America (VOA).



В Северна Вирджиния, след края на учебния ден учениците влизат на тълпи в магазина за сладолед и много от тях избират този с лилав цвят. Те споделят, че сладоледът има вкус на картоф и това много им харесва. Замразеното лакомство е с вкус на убе - лилав сладък картоф, чийто дом е Филипините.



Тоби Бантуг е американец от филипински произход. Той има собствен магазин, в който прави сладолед убе. Започва това занимание преди 20 години и продължава до днес. Сега това е един от трите му най-продавани вкуса, разказват от Voice of America (VOA).



Агенцията за прогнозиране на тенденциите (WGSN) излезе с проучване в началото на годината, което показваше, че убе вероятно ще се превърне в хит. Експертите правят това заключение, след като проследяват влиянието на лилавия сладолед в социалните мрежи, използването му от влиятелни готвачи, както и продажбите му от големи компании, информират Voice of America (VOA).



Убе се сервира обикновено със сладки ястия, но филипинско-американски готвачи го използват и за други храни като питки за хамбургер, например.



Още по темата гледайте във видеото.