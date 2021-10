обяви тази седмица в съобщение - Facebook Inc., собственик на социалната мрежа, както и на Instagram, WhatsApp и други приложения, променя името си наИзпълнителен директорзаяви в своя блог, съществуващата марка "не може да представи всичко, което правим днес, да не говорим за бъдещето", и трябва да се промени.Докато се подготвяме за тази промяна на името, ето един поглед към други компании, претърпели ребрандиране в близкото минало. Обзорът прави „Firstpost“.Google на AlphabetПрез 2015 г. гигантът в областта на интернет търсенето, чиято стойност по това време надхвърляше 400 млрд. долара, обяви, че променя името си на Alphabet - технологичен конгломерат.Лари Пейдж, бившият главен изпълнителен директор, обяснявайки този ход, заяви: "Alphabet е най-вече съвкупност от компании."Той обясни още, че новата структура ще помогне на компанията да възприеме дългосрочна перспектива и да подобри "прозрачността и надзора" на своите действия.

iStock/Getty Images

В Съединените щати Dunkin' Donuts е институция от 1950 г. насам. През септември 2018 г. обаче американската компания премахна "Donuts" от името и логото си. Главният изпълнителен директор на Dunkin' Brands заяви, че промяната в хранителните навици е довела до промяната. За тези, които се чудят дали компанията все още предлага понички - те са в менюто и веригата продава милиарди от тях всяка година.Първоначално основателите на Instagram Кевин Систром и Майк Кригер нарекоха приложението за споделяне на снимки Burbn с акцент върху споделянето на местоположението, печеленето на точки по време на чекиране и споделянето на снимки след събития за потребителите на iPhone. Приложението обаче се провали поради няколко сложни функции. След това то беше коригирано и накрая се прероди като Instagram с акцент върху аспекта на споделянето на снимки.Това, което беше Twitter и в което се превърна, е едно прекрасно пътуване. Историята разказва, че бившият служител на Google Еван Уилямс имал стартъп, наречен Odeo. Тя е щяла да бъде платформа за подкастинг. Еван помолил приятеля си, друг бивш гугълски служител на име Биз Стоун, да се присъедини към него. Когато Apple стартира iTunes и направи платформата за подкастинг на Odeo неуместна, Еван, Биз и един служител на Odeo на име Джак Дорси решили да създадат нещо, наречено Twitter. И на 21 март 2006 г. Дорси изпраща първия туит, който гласи: "Just setting up my twttr".Знаете ли, че когато напишете "www.relentless.com,", това ви препраща към уебсайта на Amazon. Това е така, защото Безос първоначално е мислел да нарече своята онлайн компания Relentless, а не Amazon. Той все още притежава името на домейна, което пренасочва към неговия гигант в електронната търговия.Днес eBay улеснява продажбите от потребители към потребители и от бизнеси към потребители чрез своя уебсайт. Той е основан през 1995 г. от Пиер Омидиар и първоначално се нарича AuctionWeb. През септември 1997 г. компанията е прекръстена на eBay по името на Echo Bay Technology Group, консултантската фирма на Омидиар.