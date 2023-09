Американската моделка и актриса Кати Айрланд оглави класацията на най-богатите супермоделки в света, публикувана в британския The Sun. Състоянието на 60-годишната знаменитост наброява 538 милиона долара. Айрлънд направи богатството си с маркетинговата компания Kathy Ireland Worldwide. Отделно тя красеше 13 последователни корици на Sports Illustrated от 1984 до 1996 г.



Второто и третото място си поделят 57-годишната Синди Кроуфорд и бившия „ангел“ на Victoria's Secret, 43-годишната Жизел Бюндхен - и двете имат по $399 милиона.



На четвърто място е вдовицата на музиканта Дейвид Боуи и музата на Калвин Клайн и Джани Версаче, 68-годишната моделка от сомалийски произход Иман със състояние от 198 милиона долара.



Петото място принадлежи на 50-годишната моделка и телевизионна звезда Хайди Клум със 159 милиона долара, натрупани до голяма степен благодарение на участието й в телевизионните предавания "Project Runway", "America's Got Talent" и "Germany's Next Top Model". В допълнение към моделирането, тя е известна с актьорската си работа. Например, Клум участва в няколко епизода на сериала „Приятели“, играейки танцьорка и съквартирантка на Джоуи Трибиани.



Следва 49-годишната бивша топ моделка на Америка Тайра Банкс. Нейното състояние е 89 милиона долара.



На осмо място се нареди 53-годишната Наоми Кембъл със 79 милиона долара в сметката си. Девета е 49-годишната Кейт Мос, спечелила 69 милиона долара.



На последното, десето място, е най-младата моделка в класацията - 27-годишната Кендъл Дженър, която първоначално стана известна благодарение на риалити шоуто "В крак със семейство Кардашян". Нейното състояние е 56 милиона долара.