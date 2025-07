Жителите на Дубай скоро ще могат да избягват трафика с въздушни таксита, предаде Reuters. Joby Aviation проведе първия пробен полет на напълно електрическото си въздушно такси в емирството тази седмица — ключов етап в усилията на града да интегрира въздушния транспорт в съществуващата мобилна инфраструктура още от следващата година.

Joby се надява, че въздушните таксита ще облекчат натоварването на сухопътния транспорт и ще предложат по-бърза алтернатива за пътуване.

„Искаме да променим начина, по който хората пътуват“, каза Антъни Хури, генерален мениджър на Joby за ОАЕ.

Joby Aviation conducted the first test flight of its fully-electric air taxi in Dubai this week, a major milestone in the city's efforts to integrate airborne transport into existing mobility networks as early as next year https://t.co/ngLbrNPUlQ pic.twitter.com/zLa6jeNLdU