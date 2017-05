Екзотична химичка стана Мис САЩ (СНИМКИ/ВИДЕО)

The leftists are going nuts that a beautiful and smart person has conservative views. #MissUSA pic.twitter.com/RBM59LOhIz — Red Pill Revolution (@RedPillRe) 15 май 2017 г.

BLACK-2-BLACK! For the second year in a row, #MIssUSA ISSA BLACK GIRL 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/lzIjFKWKrX — fardorë (@fardore) 15 май 2017 г.

"District of Columbia is one of the most intelligent contestants in recent memory." #MissUSA pic.twitter.com/yUIep2oJb3 — Miss USA (@MissUSA) 15 май 2017 г.

Представителката на федералния окръг Колумбия, предаде Асошиейтед прес.Маккъло, която е, победи в конкурса, състоял се в Лас Вегас.стана Мис Ню Джърси Чави Върг, а- Мис Минесота Меридит Гулд., представляващи всеки щат и столичния окръг.