Жанрът на филмите на ужасите се възражда, а редица класически филми на ужасите като „Хелоуин“ и „Последен озход“ се радват на предстоящи продължения и римейкове.Сега още един неотдавнашен филм получава римейк след успеха на критиката. Според статия на „Холивуд Рипортър“ звездата от „Х-мен“ Джеймс Макавой е избран за ролята на предстоящия римейк на филма на ужасите "Speak No Evil".



Джеймс Макавой отново си партнира със студиото Blumhouse, с което е работил и преди, когато участва във филмите „На парчета“ и „Стъкления“. И двата филма бяха режисирани от М. Найт Шаямалан и показаха диапазона на Макавой като актьор. „Speak No Evil“ е римейк на датския психологически хорър „Gaesterne“, продаван в редица страни като „Speak No Evil“.



Оригиналният филм се върти около датска двойка, която е поканена на уикенд в селската къща на друга двойка, само за да открие, че домакините им не са толкова мили, колкото изглеждат първоначално. Римейкът на филма на Джеймс Макавой ще включва подобна сюжетна линия, въпреки че предстои да видим какви творчески свободи ще реши да предприеме екипът по отношение на оригиналния материал. Оригиналният филм има 85 процента в Rotten Tomatoes и 78 от 100 в Metacritic.



Въпреки че героят на Джеймс Макавой все още не е разкрит, феновете знаят, че филмът ще бъде режисиран от Джеймс Уоткинс, известен с работата си по "Жената в черно" и "Райското езеро". Джейсън Блум ще продуцира, а сценаристът и режисьор на оригиналния филм Кристиан Тафдруп ще бъде изпълнителен продуцент.



Откакто през 2007 г. пусна хитовия филм на ужасите с намерени кадри "Паранормална активност", Blumhouse произведе редица от най-силните филми на ужасите през последното десетилетие, сред които "Чистката", "Бягай" и "Невидимият". Сред най-новите им филми са воденият от Итън Хоук филм "Черният телефон" и хорърът за кукли-убийци M3GAN от 2023 г. Извън филма на Джеймс Макавой „Speak No Evil“, студиото работи и по предстоящите „Insidious: Fear the Dark“, „The Exorcist“ (продължение на класическия хорър филм от 1973 г.) и филмова адаптация на култовата видеоигра на ужасите „Five Nights at Freddy's“.



Джеймс Макавой е известен с ролите си в редица филми, включително "Хрониките на Нарния: Лъвът, вещицата и дрешника", "Последният крал на Шотландия", "Атомна блондинка“ и др. Шотландският актьор придобива международна известност с най-известната си роля на млад професор Чарлз Ксавие, която започва с филма „Х-мен“ през 2011 г. Той се превъплъщава в ролята си в следващите филми „Х-мен: Дни на отминалото бъдеще“, Х-мен: Апокалипсис“ и „Тъмният феникс“ от 2011 до 2019 г.



Наскоро се появиха слухове, че Джеймс Макавой ще се присъедини към MCU и ще повтори ролята си на Чарлз Ксавие. Въпреки че версията на Чарлз Ксавие на Патрик Стюарт вече се появи наскоро в MCU в "Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“, възрастта на актьора може да му попречи да повтори ролята си занапред. Много фенове смятат, че с кратката поява на Макавой в "Дедпул 2" и предстоящата роля на Върколака на Хю Джакман в "Дедпул 3" е доста вероятно версията на Чарлз Ксавие на Макавой да е тази, която да участва в MCU занапред.



Независимо дали ще се присъедини към MCU, Макавой има редица предстоящи проекти, които би трябвало да развълнуват феновете.