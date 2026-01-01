С настъпването на пролетта на пазара се появява един от най-полезните сезонни зеленчуци – аспержите. Макар доскоро да не бяха сред традиционните продукти в българската кухня, днес те все по-често намират място на трапезата заради своите хранителни качества и лесно приготвяне.

Аспержите са богати на витамини A, C, E и K, както и на фолиева киселина и фибри. Те съдържат малко калории, но са изключително хранителни, което ги прави подходящи за хора, които се стремят към здравословен начин на живот.

Освен това зеленчукът има силно антиоксидантно действие и подпомага работата на храносмилателната система. Благодарение на съдържащите се в него вещества, аспержите се свързват и с благоприятен ефект върху сърдечно-съдовото здраве.

Видове

На пазара най-често се срещат зелени аспержи, но съществуват и бели и лилави разновидности. Разликата между тях е основно в начина на отглеждане и вкуса – белите са по-нежни, а зелените имат по-изразен аромат.

Приготвянето им е бързо и лесно – могат да се варят, задушават, пекат или добавят към салати, паста и ризото. Специалистите съветват да не се готвят прекалено дълго, за да запазят полезните си свойства и свежия си вкус.

Аспержите са най-вкусни именно през пролетта, когато са в сезон, затова експертите препоръчват да се консумират пресни.

С нарастващия интерес към здравословното хранене, този зеленчук постепенно се превръща в все по-предпочитан избор за българските потребители.