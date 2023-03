Не се лишавайте от тези продукти, ако искате да отслабнете

Какво не знаeм за артишока?

Ястията от артишок са изключително разпространени вно все още набират популярност в заведенията в някои европейски градове.Този зеленчук може да бъдеили една от съставките на салати. Гастрономите го консумират консервиран в масло, пълнят го с месо и го добавят към ризото. Той е много полезен за човешкия организъм.Артишокът еот семейство Астри, наподобяващо пъпки или съцветия сЛегендата разказва, че когато Зевс видял Кинара -. Жадувайки за дом, Кинара се промъкнала обратно в света на смъртните. Когато Зевс открил измамата, той я превърнал в артишок. Научното име на артишока - Cynara scolymus - отразява тази митологична история.Историците смятат, че артишокът е бил коколо 800 г. и че сарацините (номадско бедуинско племе, което живеело по границите на Сирия) са го пренесли в Италия. Това може да обясни как арабската дума al-qarshuf, означаваща "магарешки бодил", се превръща в articiocco ("артишок").Римляните са събирали съцветията и са ги. Легионерите вземали артишок със себе си по време на дълги пътувания, тъй като вярвали, че ако го изядат преди решителна битка, той ще им даде сили и ще ги изпълни с кураж.Известни са повече отНо най-разпространени са няколко от най-вкусните и най-лесни за отглеждане -1. Източник на хранителни веществаАртишокът е богат на витамини С и А, желязо, калий и антиоксиданти. Пълното съдържание на един среден артишок е приблизително:- 64 калории- 0,4 г мазнини- 7 г фибри- 14,3 г въглехидрати- 3,5 г протеини- 1 г захарАртишокът съдържа повече белтъчини от много други зеленчуци -. Проучване в Journal of the American College of Cardiology установява, че тези, които консумират повече растителни, отколкото животински протеини, имат по-нисък риск от коронарна болест на сърцето.Фибрите подпомагат храносмилането и поддържат чувството за ситост. Средностатистическият артишок съдържа около седем грама фибри - това е повече от една четвърт от препоръчителната дневна доза.Артишокът е пълен с инулин -която помага за предотвратяване на запек и подобрява усвояването на минерали като калций. Според проучване в British Journal of Nutrition инулинът действа и като пребиотик, което означава, че помага на организма да поддържа здрави черва.И това не е всичко. Артишокът е с високо съдържание на полифеноли, които възстановяват увредените клетки,Портокаловият сок не е единственото средство заРедица диетолози поставят артишока на първо място в списъка на храните, които укрепват имунитета и са богати на антиоксиданти. Артишокът съдържа повече антиоксиданти, отколкото червеното вино, боровинките или черния шоколад.Въпреки че нито една храна сама по себе си не може да ви отърве от излишните килограми, но неотдавнашно проучване на Pharmacological Research установи, чеПреглед в списание Nutrition and Diabetes установи, че тези, които спазват растителна диета, имат по-ниски нива на холестерола и индекс на телесната маса. Известно е, че храните с високо съдържание на антиоксиданти се борят със свободните радикали, които