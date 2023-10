Екшън актьорът и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер е постигнал много в живота си и сега иска да разпространи богатството от знания, което е натрупал през годините, сред всички, желаещи да слушат и да четат, пише сайтът Ти Ем Зи.



От днес на пазара в САЩ е новата книга за самопомощ на "Терминатора", озаглавена "Бъде полезен: Седем принципа за цял живот" ("Be Useful: Seven Tools for Life", предстои българско издание от ИК "Бард").



За Ти Ем Зи Шварценегер разказва за най-новото си начинание. Той споделя, че е написал книгата, за да помогне на най-различни хора, но най-вече на тези, които нямат цел и посока. За тях екшън звездата има няколко много добри съвета.



Като за начало Арнолд Шварценегер проповядва мантрата, с която живее от години - а именно, че човек трябва да е наясно със себе си и да си представя накъде се насочва животът му. Това включва поставяне на цели, предприемане на стъпки за постигането им и най-важното - полагане на труд.



Шварценегер казва още, че по пътя си човек винаги ще се сблъсква с хейтъри и недоброжелатели, които ще се опитват да го възпират във всичко, което се опитва да постигне. Арни има съвет как тези хора да бъдат "заглушени".



Шварценегер дава пример с това как много хора са му казвали, че няма да успее в шоубизнеса, а всички знаят, че той се превърна в една от най-големите филмови звезди в историята.



Културистът, който стана актьор и политик, обяснява, че човек трябва да използва в своя полза това, което другите смятат за недостатък, а за да го направи, е необходимо малко творческо мислене и изобретателност, както и голяма сила на волята.



Смисълът е, че всичко е възможно, а целта на Арнолд Шварценегер е да предаде своите мъдрост и вдъхновение и да насочи хората към това осъзнаване с новата си книга, която се предлага и в аудио формат.