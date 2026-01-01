Анушка Делон е завела дело срещу братята си Ален-Фабиен и Антони за разпространение на запис от личен разговор с баща им. Докато по-малкият брат присъства в съда на 17 март, по-големият не се яви и даде обяснение за отсъствието си.

Докато брат му и сестра му се изправиха един срещу друг в съдебната зала в Париж на 17 март, Антони Делон не се появи. Най-големият син на Ален Делон реши да обясни причините, като публикува в социалните мрежи писмо, изпратено до председателя на съда.

В писмото той посочва, че не е могъл да присъства, тъй като участва в снимките на телевизионния филм „Убийства в Сен Емилион“, който ще бъде излъчен по „Франс 3“, и се намира на 600 километра от Париж, в Нова Аквитания. „Участвам във всички снимачни дни“, уточнява той.

Освен професионалния ангажимент, Делон подчертава и решението си да не бъде защитаван. „Както заявих официално, моята борба приключи. Тя приключи в деня, в който баща ми почина, там, където винаги е искал - в дома си в Души, Франция“, казва той. Именно затова е оттеглил „единствената жалба“, която е подал срещу сестра си Анушка за клевета.

„Не желая адвокат да прави възпалени и унизителни изказвания, понякога прекомерни по адрес на Анушка, както често се случва в подобни случаи - нещо, което научих от личен опит през последните години […]. Това вреди на нашето семейство, както и на името на баща ми.“ Делон допълва, че според него „тази процедура вече няма основание“. „По някакъв начин сме пазители на паметта на баща ни, защото почитаме мъртвите, а случващото се днес е в пълно противоречие с това достойнство.“

Аудиозапис в центъра на семейния конфликт

Актьорът разяснява и причината да бъде призован в съда. Анушка Делон съди брат си Ален-Фабиен и полубрата си Антони за „използване, съхранение или разпространение на документ или запис, придобит чрез нарушаване на личния живот на друго лице“. Тя обвинява Ален-Фабиен, че е публикувал в профила си в „Инстаграм“ запис от личен разговор между нея и баща им от 5 януари 2024 г., а Антони - че е участвал в разпространението му.

„Щом трябва да обясня постъпката си, ще го направя с възможно най-голяма сдържаност“, заявява Антони. „Тази вечер, докато вечерях у дома с децата си, ми се обадиха да включа телевизора, защото по новинарски канал се излъчва запис. Чувах го за първи път“, разказва той. „Открих лъжа, която за мен е недопустима: „Татко… карат те да изглеждаш като изкуфял старец… и Антъни ще те постави под настойничество…““

По-спокойни отношения със сестра му

По думите му тези „лъжливи“ твърдения напомнят на изказвания, приписвани на Хироми Ролен, които са имали за цел да отчуждят Ален Делон от децата му и да им попречат да имат достъп до семейното имение в Души. „Именно това е накарало Анушка да действа тогава. Сестра ми използва същия подход срещу мен. Имаше значение и тонът, с който беше казано“, отбелязва той.

Антони Делон признава, че първоначално е смятал, че Ален-Фабиен е разпространил записа, за да го защити. В края на писмото си той посочва, че преди два месеца е обяснил действията си на сестра си по време на среща в Париж и че отношенията им вече са „донякъде сърдечни“. Същия ден е направен и опит за посредничество с Ален-Фабиен, за да бъде намерено решение около наследството и да се сложи край на семейното напрежение.