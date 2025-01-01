Ананасът отдавна е сред най-предпочитаните екзотични плодове, а свен освежаващ вкус, той предлага и редица важни ползи за здравето.

Подсилва имунната система

Ананасът е богат на витамин C, който подпомага защитните сили на организма и намалява риска от настинки.

Подобрява храносмилането

В плодa се съдържа ензимът бромелаин, който помага за по-бързото разграждане на протеините и облекчава подуването и тежестта в стомаха.

Противовъзпалително действие

Бромелаинът допринася за намаляване на възпаленията в тялото и може да бъде полезен при болки в ставите.

Подкрепя здравето на костите

Минерали като манган участват в поддържането на здравината на костите и съединителната тъкан.

iStock/Getty Images

Грижа за кожата

Антиоксидантите във витамин C подпомагат синтеза на колаген и помагат на кожата да остане по-еластична и жизнена.

Сърдечно-съдова защита

Плодът съдържа вещества, които подпомагат понижаването на кръвното налягане и поддържат кръвоносните съдове здрави.

Препоръчва се умерената и редовна консумация на ананас, като част от разнообразното хранене, особено през зимните и пролетните месеци, когато организмът има по-голяма нужда от витамини.