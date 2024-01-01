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Партия „Има такъв народ“ съобщи водачите на листите си за предстоящите на 27 октомври предсрочни парламентарни избори.Водачите, съобщени от пресцентъра на формацията, са:МИР 01 Благоевград - Павела МитоваМИР 02 Бургас – Тошко ЙордановМИР 03 Варна – Тошко ЙордановМИР 04 Велико Търново – Андрей ЧорбановМИР 05 Видин - Милен МилчевМИР 06 Враца - Иван КлисурскиМИР 07 Габрово - Николета КузмановаМИР 08 Добрич - Ивайло КостадиновМИР 09 Кърджали - Юлия ЧортленеваМИР 10 Кюстендил - Снежанка ТроянскаМИР 11 Ловеч – Цветан ПредовМИР 12 Монтана – Емил ТрифоновМИР 13 Пазарджик – Андрей ЧорбановМИР 14 Перник – Петя ДимитроваМИР 15 Плевен – Слави ТрифоновМИР 16 Пловдив-град – Станислав БалабановМИР 17 Пловдив-област – Станислав БалабановМИР 18 Разград - Тезджан СабриМИР 19 Русе - Драгомир ПетровМИР 20 Силистра - Емил ТрифоновМИР 21 Сливен - Цветан ПредовМИР 22 Смолян - Александър ВълчевМИР 23 София-град - Павела МитоваМИР 24 София-град - Силви КириловМИР 25 София-град – Слави ТрифоновМИР 26 София-област - Венцислав АсеновМИР 27 Стара Загора – Александър ВълчевМИР 28 Търговище – Александър АлександровМИР 29 Хасково – Силви КириловМИР 30 Шумен – Анета ВълковаМИР 31 Ямбол – Александър Марков.