ПП „Има такъв народ“ е с № 1 в бюлетината за парламентарните избори на 19 април.
„Драсканиците нямат място по обществените пространства“: София чисти фасадите от вандализъм
Столична община започна системно почистване на надраскани обществени пространства ...
„Росатом“ ще евакуира персонала си от иранската АЕЦ „Бушер“
„Росатом“ ще проведе евакуация от АЕЦ „Бушер“ в Иран веднага щом военно-политическата ...
Лекуват две защитени белошипи ветрушки в Спасителния център за диви животни в Стара Загора
Две белошипи ветрушки от дивата колония в Стара Загора са приети за лечение в Спасителния ...
Арестуваха 10 души за разпространение на бонзай и фентанил в Пловдив (СНИМКИ)
Арестуваха 10 души за държане и разпространение на бонзай и фентанил в пловдивския ...
Протест в Истанбул по случай една година от задържането на Истанбул Екрем Имамоглу
Голям протестен митинг се състоя снощи в Истанбул по повод една година от задържането ...
Оставиха в ареста мъж за опит за убийство на леля си, пребил я и я бутнал в шахта
Апелативният съд в Пловдив отказа да измени мярката за неотклонение на 34-годишния ...
ЕС засилва натиска си върху Орбан да спре да блокира заема за Украйна
Лидерите от Европейския съюз засилиха днес натиска си върху унгарския министър-председател ...
Муцунски: Приоритетът на Северна Македония е възможно най-скорошно членство в ЕС
Нашият неосъществен стратегически приоритет е отварянето на преговорите и възможно ...
Глобиха фирма и шофьор за нерегламентирано изхвърляне на земна маса в село Бистрица
Столичният инспекторат състави 4 акта за административни нарушения при проверка в ...
Президентът на Румъния: Иран не ни е заплашвал, защитени сме от НАТО
Румънският президент Никушор Дан заяви днес, че Румъния е защитена от принадлежността ...
Шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Пловдив и се опита избяга
59-годишен шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Пловдив и се опита избяга, съобщиха ...
Облак от африкански прах преминава над Гърция (СНИМКИ)
Облак от африкански прах от районите на Либия и Египет преминава над Гърция и се очаква ...
Задържаха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора
На 18 март 2026 г., в 16:13 часа, в Първо РУ-Стара Загора е постъпил сигнал от 35-годишен мъж, ...
Пожар избухна в блок в Добрич, евакуираха хора
Пожар избухна в стълбищната клетка на блок 1 в добричкия квартал „Балик“. Това съобщи ...
Околийски: Двете ми дъщери са ваксинирани срещу HPV – това казва всичко
„Аз съм баща на две дъщери. И двете са ваксинирани срещу HPV. За мен това казва всичко. ...
Експерти от ЕС пристигнаха в Украйна, за да инспектират тръбопровода „Дружба“
Експерти от Европейския съюз пристигнаха в Украйна, за да оценят състоянието на петролопровода ...
Започва изграждането на първото квантово-комуникационно трасе между България и Румъния
Сигурността на комуникационната инфраструктура се превръща в ключов елемент от стратегическата ...
Осъдиха мъж на 5 г. затвор за измама: Заблудил жена, че е одобрена по програма, взел й 57 000 лв.
По обвинение на прокурор от Софийска районна прокуратура 53-годишен мъж е осъден на ...
Разкрити престъпления и задържани при акцията на полицията в Пазарджишко
Има задържани при акцията на полицията в Пазарджишко през изминалото денонощие, съобщиха ...
Шоков обрат: Прокремълски активист се обърна срещу Путин (ВИДЕО)
В продължение на години Иля Ремесло беше надежден прокремълски агент, преследвайки ...
„Росатом“: Ще построим АЕЦ на Луната до 2035 г.
Атомната електроцентрала, която се планира да бъде построена на Луната, трябва да има ...
Замразяват преговорите за Украйна заради конфликта в Близкия изток
Мирните преговори между САЩ, Русия и Украйна за прекратяване на войната в Украйна - най-смъртоносния ...
Откраднаха 165 литра гориво от камион: Мъж е задържан, друг се укрива
На 18 март 2026 г., около 05:40 часа, екип на сектор „Пътна полиция“ на АМ „Тракия“ спрял ...
Ключови рафинерии в Кувейт горят след удар от дронове (ВИДЕО)
Две рафинерийни съоръжения, управлявани от държавната петролна компания на Кувейт, ...
Спират водата в село Лозен заради ремонт на водопровод
Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод се налага спиране на водоподаването ...
Спецакция на полицията срещу купуването на гласове в Разградско (СНИМКИ)
Специализирана операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите ...
НАП внедрява система с изкуствен интелект във всичките си организационни структури
Национална агенция за приходите (НАП) внедрява система с изкуствен интелект във всичките ...
Дрон се разби в петролна рафинерия в саудитското пристанище Янбу
Дрон се е разбил в петролна рафинерия в индустриалната зона на червеноморското пристанище ...
„Трагедия, причинена от човешка дейност“: Почистват коритото на река Тунджа (СНИМКИ)
Започна почистване на коритото на река Тунджа от отпадъци. В екоакцията участват доброволци, ...
Възрастна жена остави до контейнери пари и злато на ало измамници
74-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Луковит, съобщиха от полицията. На ...
Водач на тротинетка е в тежко състояние след удар в стълб в Монтанско
23-годишен водач на тротинетка е в тежко състояние след удар в стълб в Монтанско, съобщиха ...
Домашно насилие след употреба на алкохол: Съпруг удари жена си с глава в носа, задържан е
Около 18:55 часа на 18 март в РУ-Етрополе е постъпил сигнал за домашно насилие в частен ...
Хванаха мъж в Кюстендил, издирван от властите в Германия
Хванаха издирван 27-годишен мъж в Кюстендил, съобщиха от полицията. Мъжът е установен ...
Великобритания обвини двама мъже в шпионаж в полза на Иран срещу еврейски обекти
Британските прокурори заявиха, че са повдигнали обвинения срещу двама мъже за шпионаж ...
Костадинов на последното заседание: Това беше поредното изгубено време за България
Това беше поредното изгубено време за България и се движим в грешната геополитическа ...
Компенсации за горива от 20 евро: Кога идват и кой решава
Настъпват вече условия, при които да се активира мярката заради високите цени на горивата. Това ...
Орбан: Унгария ще помогне на Украйна, когато получи руския си петрол
Унгария ще продължи да блокира европейския заем от 90 милиарда евро за Украйна, докато ...
БАБХ: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София. Това предположение ...
AI връща Вал Килмър на екрана
Актьорът Вал Килмър ще се появи посмъртно във филма As Deep as the Grave с помощта на изкуствен ...