С рекорден брой посетители завърши последният концерт от осемдневната програма на тазгодишния джазфест в Банско, посочват организаторите. Десетките желаещи да станат част от големия финал на най-дългия джазфестивал у нас изпълниха централния площад в града много преди старта на самото събитие.



Заключителният концерт беше поверен на Хилда Казасян, която заедно с Плевенската филхармония, с диригент Борислав Йоцов, представи своя проект "Да послушаме кино". На сцената до нея бяха също Христо Йоцов - барабани, Живко Петров - пиано, Димитър Карамфилов - контрабас, и Михаил Йосифов - тромпет. Част от дуетите, които Хилда Казасян изпълнява с Васил Петров, този път бяха представени с Петър Салчев.



Преди тях на сцената под звездите се изяви родената в Румъния певица Теодора Енаке. През 2004 г. е обявена за културен посланик на Румъния в САЩ. Счита се за пионер на етноджаза в Румъния. През последните няколко години Енаке продължава да работи усилено върху възможностите на гласа си, достигайки близо пет октави. В Банско тя представи The Sound of the Root (Звукът на корена), в който събира джаз, класическа музика и фолклор.



Тазгодишната организация на фестивала се открои и с наситена съпътстваща програма, която включваше организация на различни ателиета, забавления за семейства с деца, уъркшопи по готварство и езда. Част от фестивала беше и представянето на новия роман на Георги Бърдаров - Absolvo te, чийто главен герой е силно повлиян от джаза.



В основната фестивална програма участваха най-емблематичните гласове на българския джаз - Камелия Тодорова, Милица Гладнишка, Рут Колева, Вили Стоянов, Стефка Оникян, Ангел Заберски, Вики Алмазиду, Васил Петров, група "Акага" и др.