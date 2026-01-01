Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 39-годишната жена, задържана за нападение с нож срещу четирима души в центъра на София. На влизане в съдебната зала тя каза „Не харесвам германци“.

Софийската градска прокуратура внесе в съда искане за задържане под стража спрямо нея. Освен това я привлече като обвиняема за опит за убийство. Тя бе задържана за срок до 72 часа.

Пред съда днес тя добави: „Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест“.

Прокуратурата иска задържане под стража, след което да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч, предаде NOVA.

Според разследването на 26 март около 19:30 ч., в района на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, 39-годишната направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места.

Минути след това, в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка.

Всички пострадали са граждани на Германия. Те не са с опасност за живота. Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност. Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.