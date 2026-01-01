От столичната полиция разкриха детайли и подробности за задържаната вече 39-годишна жена, която вчера вечерта (26 март) намушка четирима души - всички германски граждани - в центъра на София, в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“. Няма данни за терористичен акт, по-скоро се касае за моментно, епизодично, агресивно поведение и "пълна случайност", допълниха от СДВР.

Всичко се разигра в пиковите часове на вечерта. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, мъже, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени (на 26 и 30 години), които са намушкани в автобус 94 в района на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус", около Моста на влюбените. Веднага стартира масово издирване на заподозряната, цялата столична полиция бе на крак. Малко по-късно вечерта тя е задържана на домашния й адрес.

Задържаната не е освидетелствана, известна е на органите на полицията. През 2020 г. е задържана за 72 часа за извършен въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект. През 2023 г. й е наложено наказание от Софийски районен съд за хулигански прояви в размер на 10 дни настаняване в структурно звено на МВР. Обявявана е и веднъж за издирване през 2023 г. по искане на нейната майка, това обясни заместник-директорът на СДВР ст. комисар Николай Пелтеков. "Нейното поведение е опасно за хората, предстои сериозна експертиза", посочи Пелтеков.

По-късно от Софийска градска прокуратура (СГП) стана ясно, че 39-годишната жена е привлечена като обвиняема и е задържана за срок до 72 часа за опит за убийство на четири души в София.

„Тя е обвинена за това, че на 26 март 2026 г., около 19:30 ч., в района на паркинга на Национален стадион „Васил Левски“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като ги наръгала с нож, съответно единия в задната гръдна половина вдясно, в областта на корема и в областта на дясно рамо, а другия – в областта на дясното рамо. Жената е обвиняема и за това, че на 26 март, около 19:40 ч., в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, като ги наръгала съответно едната жена в областта на лявото и дясното рамо, другата – в лявото и дясното рамо и дясната ръка“, посочиха от прокуратурата в детайли.

Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на СГП. Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемата.

По всяка вероятност жената, извършила намушкванията в София снощи, има ментални проблеми, каза по-рано на брифинг и служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и уточни, че е нужна експертиза, която да установи наличието на такива проблеми. Няма никакви данни за терористични мотиви или цели, липсват и политически мотиви или цели, нито може да става въпрос за користна цел, потвърди министърът.

От „Пирогов“ информираха днес, че нощта е преминала спокойно за единия 63-годишен пациент, германски гражданин, който беше опериран късно снощи. Раната на 65-годишния негов сънародник, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата.

От Военномедицинска академия съобщиха, че раните на двете пострадали жени, откарани в болничното заведение, са обработени и те са освободени без нужда от хоспитализация.