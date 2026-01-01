В последния почивен ден – днес до 20:00 ч. е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Възстановено е движението в тунел „Витиня“ на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в посока София, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес движението в тунела се осъществяваше в изпреварващата лента поради аварирал камион.

Шофьорът на камиона умишлено е спрял в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението, съобщиха от АПИ. Водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водачът на ТИР-а е отказал на органите на МВР да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по АМ „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори. Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.

От МВР съобщиха за БТА, че заради аварирането на камиона в тунел и невъзможността за обходен маршрут в района се е образувало километрично задръстване.

Преди серията почивни дни от пътната агенция посочиха, че се очаква над 190 000 автомобила да излязат от София преди Великден. Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления – по магистрала „Тракия“, по магистрала „Хемус“ – в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по магистрала „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п.в. „Симитли“ (376-и км) до п.в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по „Хемус“, „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград.

На магистрала „Тракия“ забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници. Също на автомагистрала „Тракия“, за пътуващите в посока София, забраната не се отнася за превозни средства с опасни товари (ADR) в участъка от п.в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п.в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик – път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение в празничните дни. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

В последния от почивните дни са осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една – в посока Кулата.

При преминаването през град Кресна до 12:00 ч. на 14 април ще се ограничи извършването на ляв завой на кръстовището на път I-1 с ул. „Цар Борис III“ в града. Това ще улесни пътуването и ще повиши безопасността на движение в града. Светофарът в града работи с бутон „при поискване“ и хората желаещи да пресекат пътя по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.