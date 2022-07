"Дошла е офертата от американска страна за доставка на вторите 8 самолета F-16 Block 70". Това каза пред журналисти министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков след заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. На него министърът коментира, че подписаното изменение и допълнение по договора от 2019 г. не променя стандартните общи условия за доставка на първите осем самолета F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка.



Министърът добави, че в момента получената оферта се преглежда.



"Това е предложение за договор, който трябва да се придвижва към Народното събрание", уточни Заков. Той посочи, че има срокове, които са кратки. До началото на ноември тази година трябва да се отговори на предложението.



"Подписаното изменение и допълнение не променя стандартните общи условия за договора за доставка на самолети F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка, каза още министърът.



Заков изтъкна, че не се увеличава стойността на подписания през 2019 г. договор за доставка на самолетите и поддръжката им.



"Това, че се преразпределят средствата, не променя крайните стойности по договора", уточни той. По думите му парите нито се увеличават, нито се намаляват.



"С предложеното изменение не се намаляват и заложените способности във въоръжената система на самолети F-16 Block 70", допълни министърът в оставка. Според него дори има доста надграждане по някои от елементите, което е в полза на България, без да се повишава цената. Това, което се променя по договора, повишава способностите на самолетите", обясни Заков.



От думите на министъра стана ясно, че без одобряване на това допълнение от парламента, изпълнението на проекта не може да продължи.



На свое заседание на 6 юли Министерският съвет в оставка одобри договор за Изменение и допълнение №1 (Amendment №1) към международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support). C решението се предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон този договор.



От МС съобщиха тогава, че след влизане в сила по условията на Закона за международните договори на България, изменението ще даде възможност за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на самолети F-16 Block 70 от страна на САЩ без увеличаване на финансовите задължения за българската държава.