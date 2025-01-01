За нас, социалистите в обединена Европа, европейският бюджет е преди всичко битка за справедливост и смятам, че един бюджет и то най-големият в историята на Европейския съюз (ЕС) следва да започне от необходимостта за социална справедливост. Това каза вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров по време на публична дискусия на тема "България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности", организирана от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Според Зафиров бюджетът не е просто финансов документ, а политическа битка за бъдещето на Европа.

Това, което буди тревога, е очакваният спад в процента на кохезионните средства, който е заложен около 11 на сто и това е може би най-ниският процент в цялата история на ЕС. Кохезията е най-силният инструмент на ЕС за регионите. Ние, страните от Централна и Източна Европа, не трябва да позволяваме да бъдем превърнати в периферия вследствие липсата на кохезия. Ако кохезионната политика е сърцето на Европа, тя трябва да бъде продължена, заяви Зафиров.

По думите му свиването на кохезионното финансиране е политическо послание всеки да се оправя сам. Ние трябва да кажем, че кохезионната политика е гръбнакът на солидарността и Европа не оцелява, когато силните са сами и България няма да приеме Европа на две скорости, посочи вицепремиерът.

Според него Европа има нужда от силна отбрана, но е важно да се подчертае, че без силни региони няма сигурност и тогава отбраната остава само на хартия. Ние подкрепяме укрепването на европейската сигурност, но тя не е само оръжие, а преди всички инфраструктура, работа, икономика, населени региони, фермери, които не фалират. Ако инвестираме само в оръжия, забравяме за хората, подкопаваме нашето бъдеще, отбеляза той. По думите му регионите трябва да запазят своя пряк достъп до европейските средства.

Зафиров засегна и темата за новите данъци и такси, които се подготвят на европейско ниво, и акцентира, че те могат да натоварят страните с по-ниски доходи.

Европа ще бъде силна, когато всички сме силни, Европа е демократична, когато решенията служат на гражданите, а не на бюрокрацията, и трябва да излъчим ясно послание - искаме бюджет, който отговаря на реалността, а не на политически удобните формули, каза Атанас Зафиров.