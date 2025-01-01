Съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев написа във Фейсбук, че отпуските на всички полицейски служители са били извънредно прекратени, а униформените – привикани пред сградата на Народното събрание за 16:00 ч. Мирчев съобщи още, че въоръжени служители на НСО са присъствали в залата.

Същото се посочва и в страницата на "Да, България".

По-късно от Министерството на вътрешните работи реагираха с официална позиция. В съобщение от пресцентъра на ведомството се казва, че твърденията на депутата не отговарят на истината.

„Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП–ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа“, заявяват от министерството.